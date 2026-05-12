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Luto en la NBA: fallece Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies

Memphis Grizzlies anunció este martes el fallecimiento de Brandon Clarke de 29 años, jugador de esta franquicia de la NBA durante sus siete años en la liga, aunque no revelaron los motivos.

| etiquetas: brandon clarke , nba , memphis grizzlies
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