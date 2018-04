Lula da Silva no se entrega y presenta un nuevo recurso para evitar ir a prisión

La defensa de Lula envió el "habeas corpus" al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la noche del jueves, horas después de que el juez de "Lava Jato" Sérgio Moro ordenase la entrada en prisión del ex mandatario antes de las 17:00 horas de este viernes. Según los abogados, "no hubo agotamiento de la jurisdicción", por lo cual no podía decretarse la orden de prisión.