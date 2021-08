Lula da Silva aconseja a Ortega: “No abandone la democracia”

El expresidente de Brasil y referente de la izquierda latinoamericana, Luiz Inácio Lula da Silva, recomendó al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, no “abandonar” la democracia. A su vez, señaló que “para Nicaragua, una alternabilidad en el Gobierno sería buena”. En una reciente entrevista con la periodista mexicana Sabina Berman, Lula comentó: “si pudiera darle un consejo a Daniel Ortega, se lo daría a él y a cualquier otro presidente. No abandone la democracia. No deje de defender la libertad de prensa, de comunicación, de expresión,…