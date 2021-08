Lukashenko dice no a Putin seis veces y da dos advertencias a Moscú [Ing]

Lukashenka sigue diciendo "no" a Putin: 1. "Como antes, no está reconociendo a Crimea como rusa". 2. Lukashenka rechaza "incluso la idea de la unificación de su país con Rusia". 3. Insiste en que "Rusia se la juega por la integración económica y no espera nada a cambio" 4. El líder bielorruso se niega a que Rusia establezca una base militar en territorio bielorruso. 5. Deja claro que no renunciará a la neutralidad de su país "por nada". 6. Y Lukashenka subraya que, "voy a mantener todo el poder en Bielorussia