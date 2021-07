Luis Gonzalo Segura, el exmilitar denunciado por las dos últimas ministras de Defensa

Asegura Luis Gonzalo Segura : "He sido denunciado por: -La Guardia Civil. -Cospedal. -Y Margarita Robles. Y, aunque he ganado, porque eran denuncias sin base jurídica, siempre he perdido: gastos, desprestigio, desgaste... En España seguir denunciando se castiga con un implacable acoso estatal que incluye denuncias sin fundamento y obliga a numerosos procesos jurídicos que buscan desacreditar, asfixiar económicamente y desanimar. Con el mecenazgo, me ayudas a seguir" www.luisgonzalosegura.es/mecenazgo/