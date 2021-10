Lucy Jones, escritora y periodista: “La presencia de árboles reduce la ingesta de antidepresivos”

Tengo 36 años. Soy británica, vivo en Hampshire. Me licencié en Literatura Inglesa. Casada, tengo tres hijos. Me parece esencial una política que aborde la crisis climática, ecológica, de la naturaleza y la igualdad. Me interesa el ecoespiritualismo de los druidas, esa espiritualidad de la tierra. - La necesidad de lo salvaje.- Empezó a beber a los 14 años y a los 20 era una alcohólica. Consiguió dejarlo a los 27 gracias en parte a sus sanadores paseos por la naturaleza, fue entonces cuando se embarcó en una investigación desde la vanguardia...