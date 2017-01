Lucía Villalón, tras su ruptura: "No me parece oportuno hablar del tema"

Todo apunta a que este 2017 iba a ser un año de lo más feliz para Lucía Villalón y Chicharito Fernández, quienes se iban a afianzar su relación en una boda. Sin embargo, en la vida no hay nada seguro y hace unas horas conocíamos la mala noticia de que la periodista y el futbolista habían puesto fin a su relación tras dos años juntos. Al no haber, por el momento, una afirmación oficial de la separación por parte de ninguno, hemos contactado con la cántabra, quien ha preferido no pronunciarse. “Sinceramente, no me parece oportuno”, ha dicho.