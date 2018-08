Lucía Etxebarría y su sabia opinión sobre los jueces

No puedo menos de arremeter contra quienes como ella, desde topicazos y la ignorancia, pontifican para hacer guiños al público y vender más. Al hilo de los delitos sexuales y abusos de menores declaró ayer a La Nueva España: "El sistema judicial está formado por señores magistrados de sesenta años con formación en derecho que han sacado una oposición y han estado cinco años de su vida encerrados estudiando. No tienen formación en psicología. No deberían decidir jueces sino psicólogos en estos casos"