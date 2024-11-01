Las luchas del compañero "Aureliano"

Antes de disparar el arma —su primer arma—, una mujer le dio las instrucciones. "Tiene que cogerla como a un pollito, sin apretarla muy duro, pero tampoco muy flojo, para poder atinar". Gustavo Petro, de 17 ó 18 años, estaba en alguna montaña cerca de Zipaquirá recibiendo entrenamiento. Lo acompañaban otros jóvenes que también acababan de ingresar al M-19. Su lucha apenas comenzaba. Gustavo Petro es un enamorado de los libros. En el colegio empezó a formar su ideología de izquierda. Es obstinado, exigente y orgulloso.