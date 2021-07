Luchar para respirar: se necesita más oxígeno para los pacientes con COVID-19

En un documento informativo titulado ‘Gasping For Air’ (Luchando por respirar, en español), Médicos Sin Fronteras (MSF) destacamos la importancia de tener suministros de oxígeno medicinal en el centro de la respuesta a la COVID-19. Dado que las vacunas contra la COVID-19 no están disponibles en muchos países del mundo, las personas siguen enfermando a causa de la COVID-19. Sin una inversión significativa en infraestructura para suministrar oxígeno, aquellas personas cuya enfermedad es grave y no tienen acceso al oxígeno morirán.