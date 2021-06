Lucha "social": La activista Assa Traoré socia de la marca de lujo Louboutin contra el racismo  

La activista Assa Traoré anunció con el puño en alto y zapatos de tacón una asociación con la marca de lujo Louboutin que se ha embarcado en una campaña de apoyo al Black Lives Matter. Como si la sed de "justicia social" de Assa se detuviera a las puertas de la desigualdad económica."Les agradezco el honor que me hacen""Los valores que Louboutin difunde son señal de que nuestras esperanzas de ver justicia social no es en vano" dice Assa a la que la violencia del sistema capitalista -de la que Louboutin es representante- parece no molestar