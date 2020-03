La lucha hegemónica del Covid-19: por qué China dice ahora que el virus lo creó EEUU

Seguramente hayas oído hablar de la teoría de la conspiración que sitúa la CIA detrás del coronavirus. Si no lo has hecho, es cuestión de tiempo. Y en ese momento, los chinos habrán conseguido que veas un ciervo y te preguntes si eso acaso no es un caballo. Este proverbio —“Señalar un ciervo y decir que es un caballo”— se emplea cuando alguien trata de manipular con descaro una situación a su favor. Aunque fue acuñado en el siglo II AC por el primer ministro Zhao Gao para poner a prueba la lealtad de la corte del emperador, encaja a la perfecc