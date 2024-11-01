La lucha contra el cáncer alcanza una nueva etapa prometedora con el desarrollo de células inmunitarias modificadas

Investigadores del MIT y Harvard han diseñado células asesinas naturales (NK) genéticamente modificadas que presentan una doble capacidad notable. Por un lado, evitan ser reconocidas como extrañas por el sistema inmunitario del paciente gracias a la supresión de ciertas proteínas de superficie. Por otro lado, están equipadas con receptores específicos que les permiten dirigirse con precisión a las células cancerosas. Estas células CAR-NK han demostrado su eficacia en modelos murinos con sistema inmunitario humanizado.
| etiquetas: cáncer , terapia , inmunitaria , nk , genéticamente modificadas