Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: «Quiero a todos mis niños por igual, pero tengo más feeling con unos que con otros»

Para Lourdes, llevarse mejor con unos que con otros no tiene que ver con quererles y, aunque a todos los quiere igual reconoce que «con unos me iría de compras y a lo mejor con otros no, pero a todos los quiero igual». Consciente de que puede haber muchos que se muestren excépticos con su postura, también responde a si es posible «tener amor para todos». Sin mostrar duda alguna, responde. «porque son hijos únicos y te digo una cosa, el corazón se va abriendo y ensanchando y vas teniendo amor como si estuvieras de parto, ¿sabes?» ejemplifica.