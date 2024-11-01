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Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: «Quiero a todos mis niños por igual, pero tengo más feeling con unos que con otros»

Para Lourdes, llevarse mejor con unos que con otros no tiene que ver con quererles y, aunque a todos los quiere igual reconoce que «con unos me iría de compras y a lo mejor con otros no, pero a todos los quiero igual». Consciente de que puede haber muchos que se muestren excépticos con su postura, también responde a si es posible «tener amor para todos». Sin mostrar duda alguna, responde. «porque son hijos únicos y te digo una cosa, el corazón se va abriendo y ensanchando y vas teniendo amor como si estuvieras de parto, ¿sabes?» ejemplifica.

| etiquetas: lourdes , madre , 11 , niños
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#9 Leclercia_adecarboxylata
No seais excepticos.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Coneja del opus aumentando la producción de ganado para el disfrute de la curia.
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oscarius #10 oscarius
#5 O del futbol también, que puede montar un equipo...
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elTieso #7 elTieso
Qué pesadilla hacer la comida y comprarla en esa casa.
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antesdarle #2 antesdarle
Lo sorprendente sería que se recordara de todos los nombres :troll:
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 Una mujer que estaba en el parque con sus cinco hijos...

- Todos estos niños son hijos suyos?
- Sí
- Y cómo se llaman?
- Juan
- Todos se llaman igual?
- Sí
- Y cómo los diferencia?
- Pues por el apellido.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#8 oído a un hijo menor de familia numerosa:
- cuando mi madre reñía a alguno de nosotros se ponía nerviosa e iba diciendo el nombre de.todos tratando de acertar. Jorge, Javier, Julia.....mierda. El único nombre que no había dicho era el mío. Yo era mierda :foreveralone:
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borteixo #1 borteixo
A conexa
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#3 BoosterFelix *
"La mujer ha querido explicar si, en una familia tan grande como la suya, hay cabida para dar amor a todos del mismo modo"

¿Pero qué COÑO importa esa mierda del amor? ¿Hay alguien en este multiverso que tenga hijos por amor a los hijos en vez de por amor a sí mismo?

Los hijos importan una puta mierda. Lo importante es tener un juguete-mascota vivo con el que divertirse uno sacándole las pensiones. Por eso se defiende como un derecho hacerles nacer en la pobreza, en la precariedad, y en los fraudulentos regímenes que causan ambas cosas.
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Andreham #4 Andreham
La antítesis del Booster xD Míralo en #3, le va a dar un soponcio.
4 K 52
Cantro #6 Cantro
#4 tengo la sensación de que nadie le ha querido, nunca
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menéame