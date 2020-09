Louis Vuitton lanza un protector facial con tachuelas doradas... [ENG]

...para proteger a los compradores de lujo del coronavirus. Sin un final a la vista para la pandemia del COVID19, parece que la ropa protectora llegó para quedarse. ¿Pero quién dice que no puede ser elegante a la par que estar "protegido"? Con un precio aún no oficial, pero que se estima en varios cientos de dólares, se pondrá a la venta a partir del 30 de octubre aunque no esté muy claro el nivel de protección que ofrece este tipo de protector facial.