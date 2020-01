‘Lost in translation’: la literatura de viajes y el extrañamiento

Lost in Translation (2003), escrita y dirigida por la estadounidense Sofia Coppola, ha terminado por convertirse en una de las (ya demasiadas) películas indie de culto. Partiendo de una impecable y transparente fotografía a cargo de Lance Acord (quien ya contaba entre sus trabajos con películas del calibre de Being John Malkovich o Adaptation) y apoyándose en una sugerente y simétrica dirección (me remito a la sublime escena inicial; treinta y cinco segundos que muestran la espalda, cadera y piernas de una recostada Scarlett Johansson .