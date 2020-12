De los ultrajes a españa

El TEDH ha considerado pacíficamente que se viola la libertad de expresión cuando se castigan como ofensa o ultraje a símbolos del Estado actos de expresión política que comunican el rechazo a un Estado o a un Jefe de Estado. Así en el 2º caso del Partido Popular Demócrata Cristiano c. Moldavia (Christian Democratic People’s Party v. Moldova -No. 2-, STEDH de 2 de febrero de 2010) el Tribunal consideró que no se podían prohibir manifestaciones contra “el régimen de ocupación de Putin” (sic) por el hecho de que en ellas se quemasen banderas rusa