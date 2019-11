La CEOE siempre ha estado copada por elementos que no han tenido el más mínimo complejo en aceptar o validar el ideario de la extrema derecha, cuando no de ser sus más firmes defensores Carlos Espinosa de los Monteros, ex presidente del Círculo de Empresarios, propuso al gobierno el recorte de las pensiones y la eliminación de la gratuidad de los medicamentos. Moderados, recuerden. A la CEOE le gusta la moderación.