Hay políticos que mienten —como cualquiera puede equivocarse o deformar un dato— y están los mentirosos. La diferencia no es menor. El primero tropieza; el segundo convierte la mentira en oficio, estrategia y herramienta de combate. Y cuando esto ocurre, no estamos ante un episodio aislado, sino ante un problema democrático de primer orden, especialmente cuando hablamos del líder del primer partido político y potencial presidente del Gobierno.
No puedes confiar en el que miente en la cara. El que dice A en campaña y hace B en el poder.
Los políticos usan la mentira para progresar, tanto que ni se les nota. Abalos por ejemplo clamaba su inocencia hasta el día que lo metieron en el trullo con la cara mas dura que el cemento armado.
Añadir esa diferencia subjetiva es una forma triste de protegerse del y tu también. Si, pero tu más.