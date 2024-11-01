edición general
Los mentirosos

Hay políticos que mienten —como cualquiera puede equivocarse o deformar un dato— y están los mentirosos. La diferencia no es menor. El primero tropieza; el segundo convierte la mentira en oficio, estrategia y herramienta de combate. Y cuando esto ocurre, no estamos ante un episodio aislado, sino ante un problema democrático de primer orden, especialmente cuando hablamos del líder del primer partido político y potencial presidente del Gobierno.

Torrezzno
Para mi no existe tal diferencia. Ya lo he dicho mil veces. Me da igual si roban 100 o 1000. Son ladrones, o mentirosos.

No puedes confiar en el que miente en la cara. El que dice A en campaña y hace B en el poder.

Los políticos usan la mentira para progresar, tanto que ni se les nota. Abalos por ejemplo clamaba su inocencia hasta el día que lo metieron en el trullo con la cara mas dura que el cemento armado.

Añadir esa diferencia subjetiva es una forma triste de protegerse del y tu también. Si, pero tu más.
escuadron
Pedro no miente, cambia de opinión
Antipalancas21
En estos días, Feijóo ha vuelto a ser noticia por una nueva mentira. Y, de nuevo, aparece acompañado por otro gran especialista en ello: Carlos Mazón. La práctica habitual es siempre la misma: declaraciones desmentidas, afirmaciones que se sostienen incluso cuando los hechos las contradicen, relatos construidos no para interpretar la realidad, sino para sustituirla. Han convertido la mentira en método político.
Findeton
#1 No mintió, cambió de opinión como Sánchez.
Antipalancas21
#5 Pero le han cogido como siempre le hacen.
Findeton
#6 Todo depende del votante. A los socialistas no les importa que Sánchez cambie de opinión. A los peperos no les importa que Feijóo cambie de opinión.
Antipalancas21
#7 Lo tuyo no es la política de España no es para ti, dedícate a defender a tus nazis ultras, Milei y Trump
Findeton
#8 Mientes. Perdón, cambias de opinión.
Paltus
Es que opinar es un derecho pero mentir siendo figura pública debería ser delito.
