Me he encontrado con esta página web: Los Genoveses. Su título es «Actualidad no oficial». Tienen una sección dedicada a Federico Jiménez Losantos (o Fedeguico para los amigos). Cuenta con unas fotografías dignas de cualquier Qatarluñés (de Qatarluña), o como les gusta a los locales autodenominarse, Tabarnés (de Tabarnia). Otro tríptico que retrata la idiosincrasia de los genoveses es uno que ya publiqué por aquí. Envolviéndose en una bandera bien grande, arrogándose la definición del Estado, nación y país como antaño hicieron los nazis.