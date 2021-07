Los chacales

El ministro Garzón tenía un único cometido, como nos informaron por tierra, mar y aire: acabar con el negocio de las casas de apuestas. Contaba con toda la opinión pública detrás, estábamos todos de acuerdo —de forma incluso algo sospechosa, si bien se piensa—. No debía ser tan difícil. Pero Garzón ha conseguido no sólo no acabar con la publicidad de apuestas en el deporte sino marcar cifras récord de negocio para las empresas de juego online. Es demasiado incluso para los cánones de inutilidad del personaje.