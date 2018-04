Loquillo: "Me importa un pepino que un rapero entre en la cárcel"

Recordó que a él le censuraron una canción en 1993 que hablaba sobre torturas en la prisión, aprovechando para dejar clara su opinión sobre el encarcelamiento del rapero Valtonyc por injurias a la Corona: "Me importa un pepino. Me preocupan más las amenazas a Coixet y a Serrat, porque los que ensalzan al rapero son los mismos que después silencian lo otro. ¿Han censurado a un rapero? Por favor, que a todos nos han censurado 20 veces. ¿Qué me quiere explicar? Chico, si te arriesgas, te expones a que te planten cara, eso ha sido siempre así.