Londres YA NO ES de los Británicos (Migración extrema) [planeta juan]  

Bienvenidos a la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, una ciudad que ya no pertenece a los británicos. Esta ya no es la Londres que vimos en los libros de historia. Esta tampoco es la ciudad de la realeza ni de los Beatles. Esta es la nueva nueva Deli o la nueva Pakistán, una ciudad donde más de un tercio de sus habitantes nacieron en otro país. Una metrópolis donde parece ser que hablar inglés ya no es obligatorio. Una ciudad donde sus sabores, olores y sonidos vienen de países muy lejanos.