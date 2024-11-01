edición general
Londres YA NO ES de los Británicos (Migración extrema) [planeta juan]

Bienvenidos a la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, una ciudad que ya no pertenece a los británicos. Esta ya no es la Londres que vimos en los libros de historia. Esta tampoco es la ciudad de la realeza ni de los Beatles. Esta es la nueva nueva Deli o la nueva Pakistán, una ciudad donde más de un tercio de sus habitantes nacieron en otro país. Una metrópolis donde parece ser que hablar inglés ya no es obligatorio. Una ciudad donde sus sabores, olores y sonidos vienen de países muy lejanos.

pax0r #1 pax0r
que invasión ni invasión.. facha!
#8 gorgos *
#1 la inmigración es buena para los inmigrantes, por eso emigran.
#3 vituwaf
En realidad en Barcelona puedes oir hablar catalán por la calle, pero no es lo más habitual. Lo habitual es que no puedes identificar el idioma.
#5 AlexGuevara
#3 Por desgracia cada vez menos y en muchas tiendas y bares no te entienden si les hablas en catalán.
#7 Suleiman
#3 Es muy raro, en ciertos barrios me cuesta oír que hablen hasta español... Ruso,inglés,francés,alemán....
angelitoMagno #6 angelitoMagno
El péndulo de la historia, de colonizadores a colonizados.
eltoloco #2 eltoloco
Londres la ciudad de los Beatles.. :shit: :shit: :shit:
#4 vituwaf
#2 Liverpool es de lo más aburrido. Recomiendo Londres mil veces.
