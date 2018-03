Londres rechaza pagar 2.700 millones a la UE por un fraude en importaciones

El Gobierno británico rechazó hoy pagar los más de 2.400 millones de libras (2.700 millones de euros) que reclama la Unión Europea (UE) como compensación al presupuesto comunitario por no haber tomado medidas para evitar un fraude en importaciones de productos chinos. El portavoz oficial de la primera ministra británica, Theresa May, indicó que el Ejecutivo no acepta la reclamación de Bruselas y considera que las posibles pérdidas ocasionadas por el fraude son de menor cuantía.