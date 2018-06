Londres propone a Bruselas un plan temporal para evitar una 'frontera dura' en Irlanda tras el Brexit

El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, ha publicado este jueves una nueva propuesta temporal con la que pretende evitar la vuelta a una 'frontera dura' entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda tras el Brexit, sobre la cual el negociador jefe del bando europeo, Michel Barnier, ya ha reaccionado en Twitter para recordar que el 'plan de contingencia' no puede ser temporal aunque estudiará el documento. El plan británico supondría la alineación de todo Reino Unido, y no solo Irlanda del Norte, con la unión aduanera