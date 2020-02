Londres se ofrece para acoger los JJ OO si se mueven por el coronavirus y Madrid se autodescarta

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida descartó cualquier posibilidad de que la capital de España pueda convertirse en la sede de los Juegos de este verano "aunque solo sea por la sencilla razón de que no tenemos un estadio olímpico". Martínez-Almeida reconoció que Madrid no tiene "en estos momentos la infraestructura necesaria para poder albergar, aunque fuera de urgencia, unos Juegos Olímpicos", algo que "no se puede comparar con lo que fue la COP, que sí contábamos con la infraestructura necesaria".