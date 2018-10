Londres dice que no va a cambiar su posición sobre la soberanía de Gibraltar

El Reino Unido "no ha cambiado y no va a cambiar su posición sobre la soberanía de Gibraltar", ha declarado hoy el número dos del Gobierno británico, David Lidington, tras reconocer las diferencias entre España y su país en este contencioso histórico. Tras su conferencia en el Foro Nueva Economía, Lidington, ministro de la Presidencia en el Gobierno de Theresa May, se ha mostrado así de rotundo cuando ha sido preguntado sobre si el "brexit" puede facilitar alguna suerte de cosoberanía sobre Gibraltar. Lidington ha defendido