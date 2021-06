Loki en el Banco de España

«El origen de todo fraude», así definen al dios Loki las Eddas nórdicas, haciéndonos sospechar si no lo habrá contratado también el Banco de España, organismo que concluía esta semana que subir el salario mínimo aumentaba el paro. Esto no está en el guion de la nueva serie de Marvel. España afronta su tercera crisis económica en treinta años. Cada una de las anteriores nos ha debilitado. Está por ver si salimos de esta más fuertes, porque si no es así seguro que saldremos más flacos.