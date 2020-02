Loiu no abrirá toda la noche en la Eurocopa al no llegarse a un acuerdo con la plantilla

Los trabajadores del aeropuerto de Bilbao han decidido hoy por aplastante mayoría rechazar la propuesta de la dirección para abrir el aeródromo toda la noche durante la Eurocopa, que se celebrará en junio en San Mamés. Los empleados, que no estaban obligados a acudir a su puesto al tratarse de una operativa excepcional y fuera del convenio, han optado por plantarse y no admitir la propuesta de la empresa, que ofrecía el pago de horas extras y un plus especial por prestar servicio durante las cuatro noches que habrá partido en el estadio rojibla