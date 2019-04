La lógica de bloques y el voto estratégico, contrastado con simulaciones

La campaña votomitico contrasta bulos sobre el funcionamiento del sistema electoral. Publica una guía neutra sobre lo que funcionará y lo que no en voto estratégico y voto útil contrastado con simulaciones y matemáticas. Conclusiones: en estas elecciones todas las opciones de no-voto (blanco, nulo, abstencion) tienen el mismo efecto a pesar del umbral, en logica de bloques no hay voto util para las provincias grandes y mucho en las pequeñas, aunque el criterio no es el que se suele pensar de votar al mas grande. En el senado voto estrategico.