No hay que darle patas muy largas a las polémicas de campaña electoral si tan solo sirven para persignarnos, si no reparamos en que son expresiones explícitas de lo que casi todos piensan (pero no se atreven a decir). Me refiero a las recientes declaraciones de la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que el pasado jueves dijo que “hablar de empleo basura me parece ofensivo para el que está deseando tener ese empleo basura”.