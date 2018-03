Un loco concurso de posicionamiento en buscadores

Este enlace trata sobre la historia de un perro perdido que busca su casa por todo el mundo. Esa es la historia que me he inventado para conseguir posicionar en Google la palabra clave: El perro arcoíris sonríe en Cice, que es un concurso que nos ha propuesto el profesor del máster que estudio para probar cuánto estamos aprendiendo sobre SEO y posicionamiento en buscadores. Me encantaría ganar, pero mis compañeros lo están haciendo muy bien. Entrad en mi post sobre el perro (y no en el de los compañeros) y difundidlo, please! GRACIAS!!