Un local vacío y una empresa fantasma: qué hay detrás de la oferta de pisos colmena de Barcelona

Haibu 4.0, la iniciativa que oferta habitaciones de 2,2 metros en el barrio de Sants, no está constituida como empresa ni ha instalado los cubículos todavía El Ayuntamiento no ha recibido solicitud de licencia de obras ni de cédula de habitabilidad y asegura que los pisos colmena incumplirían la ley Eddie Wattenwil, uno de los promotores, asegura que en las próximas semanas harán la instalación y, si no les dan permiso, harán una exposición