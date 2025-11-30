edición general
Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»

Un ganadero ha avistado ejemplares en la loma de Pando, justo encima de Las Campas, y alerta del riesgo que entraña «la falta de control sobre la fauna salvaje» Los lobos ya llegan a la loma de Pando». Esta afirmación de Víctor Manuel Fernández equivale a decir que están encima de Las Campas, en plena línea fronteriza del Oviedo rural y urbano. A tiro de piedra del colegio público Juan Rodríguez Muñiz y de la parada de los autobuses de TUA, para más señas. «La fauna salvaje ya es un problema en Oviedo y cada vez resultará más difícil tenerla co

Metiendo miedo nombrando colegios y paradas de autobuses, como si los lobos atacaran a las personas. Los lobos comen ganado, no atacan por atacar, y si no los cazaran tanto seguramente habría menor expansión de enfermedades entre animales.
