La loba, una prenda de vestir típica del siglo XV

El nombre no debe confundir. Loba es el nombre que se daba a un sobretodo de luto en la Castilla del siglo XV, similar a la gramalla aragonesa. Era una prenda talar, sin mangas (más tarde surgió una versión con ellas), cerrada y amplia, que podía confeccionarse en paño o seda y forrarse con piel u otra tela. No llevaba capilla y no se ponía cinturón, siendo su color habitual el morado, el negro o las diversas gamas de grises. Duró un par de siglos más, vistiéndola sobre todo los doctores y altos cargos eclesiásticos.