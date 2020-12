Llore usted aquí

Visto que Casado pone a Merkel como ejemplo, no estaría de más que aprendiera algunas cosas de ella. Como que un demócrata no pacta con partidos fascistas. Ni los imita en sus estupideces. Déjeme que me tome los vinos que yo quiera antes de conducir, reclamaba hace unos años el padre político de Casado. Hoy, los amantes de la libertad mal entendida, quienes llaman opresión a los controles de alcoholemia, dictadura a la prohibición del maltrato animal o persecución política a las multas por aparcar el coche en la acera, pretenden rizar el rizo…