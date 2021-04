Llevo más de 13 años investigando temas sobre la extrema derecha y he perdido la cuenta de las amenazas que he recibido

Hace más de 13 años que me dedico a investigar y retratar temas sobre la extrema derecha y he perdido la cuenta de las amenazas, coacciones y agresiones sufridas. Elementos de ultraderecha me han seguido durante meses, se han plantado en casa de madrugada amenazándome a mí y a mi familia. (Traducción al castellano de todo el hilo en #1