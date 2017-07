Llevo un año escuchando "Sultans of Swing" de Dire Straits cada día

Hay semanas en las que los días se me hacen especialmente duros de sobrellevar. A veces es por culpa de un fin de semana excesivo en nocturnidad y en brebajes alcohólicos; otras veces es porque alguien me ha roto el corazón en cientos de pedazos y, puntualmente, es porque, de repente, me despierto de este sueño eterno que es el día a día y me veo a mis 35 años (casi 36) viviendo en un pequeño piso cercano a los límites municipales de mi ciudad, con la nevera vacía, montañas de ropa sucia y una imposibilidad crónica por ahorrar.