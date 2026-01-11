"Llevo 9 años manteniendo a mi inquiokupa"

Miles de víctimas de inquilinos condenados por no pagar contienen la respiración estos días a la espera de que el Congreso convalide o no el polémico decreto antidesahucios creado en 2020 y cuya enésima prórroga aprobó en el último Consejo de Ministros antes de Navidad. El pleno debe celebrarse antes del próximo 24 de enero. Junts y PNV parecen rechazar una medida que lleva casi seis años arruinando la vida de propietarios que se ven condenados a mantener a sus inquilinos morosos mientras el Estado no los asiste.
| etiquetas: inquiokupación , junts , pnv , okupación , vivienda
¿Nueve años sin cobrar ni un euro… y la culpa es de un decreto que existe desde 2020? Curioso viaje en el tiempo el de este inquiokupa.
Para más magia jurídica, el contrato está a nombre de un señor que ya no vive allí, pero la que ocupa el piso es su expareja con sus hijas. ¿Por arte de birlibirloque se convirtió en inquilina vitalicia? ¿Hubo subrogación? ¿Consentimiento del propietario? ¿Una cabra sacrificada al dios del BOE?… » ver todo el comentario
No estoy diciendo que ella esté actuando bien o el dueño, mal, simplemente es que me falta información.
«2. La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la
… » ver todo el comentario
#4 #5 el casero no le está manteniendo, el estado paga el alquiler.
Y le ha salido mal. Si en vez de invertir en vivienda, hubiera invertido en bolsa o bonos del estado, ¿le seguirías llamando trabajador?
El eterno mito de que quien invierte en vivienda debe tener garantizada la inversión.
Y el único que habla del todos fachas eres tú, no le vengas con falacias cutres.
Ala, #_43 a ignorar ahora. Qué pena, Johny.
Me da que tú eres casero.
#41.
Si no quieres que una familia deje de pagar y se quede a vivir por el morro invierte tu dinero en otra cosa más segura a menor rentabilidad, como deuda soberana, y así no especulas con el ladrillo y los precios bajan para todos.
La gente quiere que haya leyes para que puedan ganar una buena pasta a riesgo cero. Que otro me pague el piso y luego si quiero lo vendo a mucho más precio del que lo compré.
Nos ha jodido.
Te ha salido mal la inversión, como a mucha gente. Mucho ánimo. Pero así es el juego.
La triste estadística es que por uno que le sale mal a cien les sale bien y por culpa de esos 101 los alquileres y pisos están como están.
Les diremos a los bancos que tengan cuidado a ver si el Gobierno va a hacer una ley que les obligue a seguir concediendo préstamos a personas que no paguen préstamos anteriores. ¿Lo verías normal? Pues eso es lo que ha hecho este gobierno.
Es tan buena inversión que seguramente no perdería dinero si vende la casa con ocupas dentro.
Lo que no entiendo es que lloriquee pidiendo que papá estado haga leyes para ganar más dinero.
Coño, asume las consecuencias de tu inversión.
Echas la culpa a una ley que protege a ambos en caso de vulnerabilidad y afirmas que es horrible pero no cuentas toda la verdad.
En esta noticia si en 9 años no ha podido ejecutar el desahucio será porque ha sido suspendido por la declaración de vulnerabilidad, y en ese caso desde ese momento cobra todos los gastos ANUALMENTE (conforme a la ley y sus prorrogas)
Cuando quiera tratamos el tema como adultos y no como lo haría un becario de OKDiario.
La inquiokupación es una gilipollez de conceptom
Bulo es decir que la ley no cubre esas cosas.
La clave, según David, es que, por culpa del Gobierno, cuando los inquiokupas valoran esa posibilidad, se dan cuenta de que no les interesa trabajar: "Piensa que ella tiene dos hijas y ya cobra más de 1.000 euros del Estado por el Ingreso Mínimo
… » ver todo el comentario