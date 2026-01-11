"Llevo 9 años manteniendo a mi inquiokupa"

Miles de víctimas de inquilinos condenados por no pagar contienen la respiración estos días a la espera de que el Congreso convalide o no el polémico decreto antidesahucios creado en 2020 y cuya enésima prórroga aprobó en el último Consejo de Ministros antes de Navidad. El pleno debe celebrarse antes del próximo 24 de enero. Junts y PNV parecen rechazar una medida que lleva casi seis años arruinando la vida de propietarios que se ven condenados a mantener a sus inquilinos morosos mientras el Estado no los asiste.