edición general
9 meneos
56 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
"Llevo 9 años manteniendo a mi inquiokupa"

"Llevo 9 años manteniendo a mi inquiokupa"

Miles de víctimas de inquilinos condenados por no pagar contienen la respiración estos días a la espera de que el Congreso convalide o no el polémico decreto antidesahucios creado en 2020 y cuya enésima prórroga aprobó en el último Consejo de Ministros antes de Navidad. El pleno debe celebrarse antes del próximo 24 de enero. Junts y PNV parecen rechazar una medida que lleva casi seis años arruinando la vida de propietarios que se ven condenados a mantener a sus inquilinos morosos mientras el Estado no los asiste.

| etiquetas: inquiokupación , junts , pnv , okupación , vivienda
7 2 16 K -33 actualidad
46 comentarios
7 2 16 K -33 actualidad
Comentarios destacados:            
elGude #6 elGude
A ver, que me lo expliquen despacio, con plastilina si hace falta.
¿Nueve años sin cobrar ni un euro… y la culpa es de un decreto que existe desde 2020? Curioso viaje en el tiempo el de este inquiokupa.

Para más magia jurídica, el contrato está a nombre de un señor que ya no vive allí, pero la que ocupa el piso es su expareja con sus hijas. ¿Por arte de birlibirloque se convirtió en inquilina vitalicia? ¿Hubo subrogación? ¿Consentimiento del propietario? ¿Una cabra sacrificada al dios del BOE?…   » ver todo el comentario
7 K 83
Barstow #7 Barstow
#6 Tres son por culpa del desastre judicial que vive en este país y otros seis por el Real Decreto. Si te parece poco es porque la vivienda a recuperar no es tuya.
1 K 26
elGude #9 elGude
#7 no me parece poco, me parece muy raro y falta mucha información.
3 K 42
Barstow #12 Barstow
#9 Lee la ley. El Real Decreto se ha prorrogado ya va para seis años.
0 K 14
elGude #16 elGude
#12 Y como se convirtió ella en inquilina si el contrato era a otro nombre? ¿En serio no os huele un poco raro?

No estoy diciendo que ella esté actuando bien o el dueño, mal, simplemente es que me falta información.
3 K 42
#18 euquesei
#12 Lee la ley, la administración paga los gastos y el alquiler.
0 K 7
#22 Carlolargo
#9 lo normal analizando "noticias" de un fanzine pagado por el PP
1 K 17
#14 euquesei
#7 Ese real decreto que recoge que si no se permite el desahucio la administración debe abonar el alquiler y los gastos? (eso si, contrato mediante)
1 K 14
estemenda #42 estemenda
#7 Hace nueve años gobernaba Rajoy :roll:
0 K 12
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
La responsabilidad de que una familia no se quede en la calle no debe ser de un trabajador que alquila su casa. Esto es otra dejación del estado del pepesoe y muletas. Redistribuir la pobreza, y que los trabajadores se entiendan entre ellos; o jarabe de palo. ¿Parque público de vivienda y seguros estatales pagados por todos? Nah
5 K 62
Barstow #5 Barstow
#4 Tal cual. Hacemos leyes sin pensar en las consecuencias.
0 K 14
JohnnyQuest #8 JohnnyQuest
#5 Lo triste va a ser cuando vengan los del palo, creyendo que los inquiocupas malévolos son una realidad estadística, y se vean con miles de familias en la calle. Entre giliberales y socialistos este estado está perdido.
0 K 9
#13 euquesei
#5 La ley recoge que el propietario puede reclamar el alquiler y los gastos a la administración y esta debe abonarlos. Quiza si supiesemos lo que recoge la ley no diriamos tonterias.
0 K 7
Barstow #30 Barstow
#13 Antes de hablar a la ligera deberías informarte. La deuda la declaración de vulnerabilidad se la come al 100% el casero. Lo que cubren esas ayudas es lo que hubiera pagado entre la declaración de vulnerabilidad y el lanzamiento del inquilino. Y sólo se paga cuando el casero recupera finalmente la casa. Vamos que es una quimera.
0 K 14
#40 euquesei
#30 La cobras anualmente, punto, la ley es clara:

«2. La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la

…   » ver todo el comentario
0 K 7
#20 fingulod
#3 Pero como dice #11 sigues cobrando el alquiler... ¿por qué no dices eso?

#4 #5 el casero no le está manteniendo, el estado paga el alquiler.
2 K 32
ehizabai #34 ehizabai
#4 ¿Ahora reconvertimos a rentistas en trabajadores?
1 K 17
JohnnyQuest #38 JohnnyQuest
#34 El eterno mito de que todo el que alquila es un kulak…
0 K 9
ehizabai #41 ehizabai *
#38 No, el que lo alquila o ha heredado, o como en este caso, ha realizado una inversión.
Y le ha salido mal. Si en vez de invertir en vivienda, hubiera invertido en bolsa o bonos del estado, ¿le seguirías llamando trabajador?
El eterno mito de que quien invierte en vivienda debe tener garantizada la inversión.
0 K 10
JohnnyQuest #43 JohnnyQuest
#41 No, el que alquila para poder a su vez alquilar donde ha conseguido trabajo. Fin de la discusión estupida del todos fachas.
1 K -1
ehizabai #45 ehizabai *
Este tiene dos inmueble, al menos.
Y el único que habla del todos fachas eres tú, no le vengas con falacias cutres.
Ala, #_43 a ignorar ahora. Qué pena, Johny.
Me da que tú eres casero.
#41.
0 K 10
#10 Abril_2025 *
Todas las inversiones tienen un riesgo. Todas.

Si no quieres que una familia deje de pagar y se quede a vivir por el morro invierte tu dinero en otra cosa más segura a menor rentabilidad, como deuda soberana, y así no especulas con el ladrillo y los precios bajan para todos.

La gente quiere que haya leyes para que puedan ganar una buena pasta a riesgo cero. Que otro me pague el piso y luego si quiero lo vendo a mucho más precio del que lo compré.

Nos ha jodido.

Te ha salido mal la inversión, como a mucha gente. Mucho ánimo. Pero así es el juego.

La triste estadística es que por uno que le sale mal a cien les sale bien y por culpa de esos 101 los alquileres y pisos están como están.
1 K 19
Barstow #15 Barstow *
#10 Cuando este señor alquiló su vivienda cometió el "error" según tú de no pensar que el Gobierno podría establecer en una Ley que los morosos podían okupar de forma indefinida su vivienda.

Les diremos a los bancos que tengan cuidado a ver si el Gobierno va a hacer una ley que les obligue a seguir concediendo préstamos a personas que no paguen préstamos anteriores. ¿Lo verías normal? Pues eso es lo que ha hecho este gobierno.
1 K 26
#21 euquesei
#15 Lee la ley, si no se puede desahuciar por se declarada vulnerable la administración corre con los gastos generados de suministros y el alquiler.
2 K 30
elGude #23 elGude
#15 Aquí hay una cosa rara. El alquiler está a nombre de una persona, pero la que vive es la expareja de esa persona, lo cual es ilegal.
0 K 12
#28 Abril_2025 *
#15 Yo no creo que cometiera un error. A la mayoría de gente les sale muy bien.

Es tan buena inversión que seguramente no perdería dinero si vende la casa con ocupas dentro.

Lo que no entiendo es que lloriquee pidiendo que papá estado haga leyes para ganar más dinero.

Coño, asume las consecuencias de tu inversión.
0 K 11
Findeton #17 Findeton
#10 O mejor invertir en la bolsa americana, que da menos problemas.
0 K 9
#24 eqas
#10 el problema es que este hombre hizo algo razonable, querer tener la renta de una segunda vivienda, no de la número 80 que tiene. Esos son el problema de la vivienda, no este señor.
0 K 10
#31 Abril_2025
#24 Qué va. Si los inversores tienen pocas viviendas.
0 K 11
alfre2 #2 alfre2
Se llama inquilino. En 9 años ha tenido mucho tiempo para enterarse
2 K 18
Barstow #3 Barstow
#2 Si a lo que hasta ahora era un inquilino moroso lo conviertes en okupa porque una ley nefasta impide desahuciarlo durante años lo que consigues es un inquiokupa.
5 K 66
#11 euquesei
#3 Si, no puedes desahuciar al inquilino, pero si prohiben el desahucio la administracion te paga el alquiler, luego noticia falsa o bulo en todo caso.
7 K 89
Barstow #35 Barstow
#11 FALSO. La Administración en la mayoría de los casos sólo paga desde la declaración de vulnerabilidad, no el período anterior y además cuando ya se ha recuperado la vivienda (lanzamiento ejecutado). No lances bulos.
1 K 21
#46 euquesei
#35 Exacto, Pero el desahucio se para por vulnerabilidad, ergo la ley no es el problema, ya que la ley protege al propietario en mantener sus rentas. Lo anterior lo seguirá debiendo el inquilino y debería ser reclamado.

Echas la culpa a una ley que protege a ambos en caso de vulnerabilidad y afirmas que es horrible pero no cuentas toda la verdad.

En esta noticia si en 9 años no ha podido ejecutar el desahucio será porque ha sido suspendido por la declaración de vulnerabilidad, y en ese caso desde ese momento cobra todos los gastos ANUALMENTE (conforme a la ley y sus prorrogas)
0 K 7
ingenierodepalillos #25 ingenierodepalillos
#3 No, sigue siendo un inquilino moroso, el término inquiokupa es una chorrada como un templo que sirve para confundir a incautos y estigmatizar al movimiento okupa.
4 K 61
Barstow #33 Barstow
#25 Es un inquilino okupa en virtud de la ley que lo permite. O sea un inquiokupa.
2 K 24
ingenierodepalillos #37 ingenierodepalillos
#33 Yo cada vez que oigo o leo esa palabra pienso en que mi interlocutor no va a estar a la altura de la conversación, porque en primer lugar el susodicho es un inquilino moroso y en segundo lugar demuestra que está opinando con términos grandilocuentes que no significan nada para esconder sus carencias argumentativas y su incomprensión.

Cuando quiera tratamos el tema como adultos y no como lo haría un becario de OKDiario.
1 K 14
ehizabai #39 ehizabai
#33 Es un inquilino moroso. No ha ocupado ni okupado absolutamente nada. Ha dejado de pagar, lo que lo cinvierte en moroso.
La inquiokupación es una gilipollez de conceptom
1 K 21
Barstow #32 Barstow
#29 La mayoría de las veces sólo es posible cobrar cuando se ha recuperado la vivienda, tarde mal y nunca. Y además la deuda hasta la declaración de vulnerabilidad no la cubre la Administración. El que lanza bulos por tanto eres tú.
0 K 14
#36 euquesei
#32 No entiendo, estas afirmando que en 9 años no ha sido declarado vulnerable? Sin declaración de vulnerabilidad no hay suspension de desahucio. Si no hay suspension, se desahucia y recupera la vivienda...

Bulo es decir que la ley no cubre esas cosas.
1 K 14
#19 eqas
Joer, es de película de miedo. Yo no tengo un duro, pero jamás se me ocurriría joder a otro trabajador. Lo peor, es que la ley permite estas aberraciones, que la gente no pueda ser justamente deshauciada, y que además viva del cuento:

La clave, según David, es que, por culpa del Gobierno, cuando los inquiokupas valoran esa posibilidad, se dan cuenta de que no les interesa trabajar: "Piensa que ella tiene dos hijas y ya cobra más de 1.000 euros del Estado por el Ingreso Mínimo

…   » ver todo el comentario
0 K 10
Barstow #26 Barstow
#19 Así es. Las políticas hay que juzgarlas por sus consecuencias (nefastas) y no por sus intenciones.
0 K 14
#27 euquesei
#26 Y hay que leerlas como tu bien dices, el propietario sigue cobrando si lo reclama a la administración.
1 K 14
#29 euquesei
#19 La clave está en que el sigue cobrando si reclama a la administración los gastos de agua luz y demas y el alquiler, pero eso la prensa no lo dice. Noticia falsa o bulo.
0 K 7
Olepoint #44 Olepoint
Espera, que me voy a echar a llorar....
0 K 8
Albaricoquero #1 Albaricoquero *
Haber votado a otro
0 K 5

menéame