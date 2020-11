Llevas toda la vida guardando mal el cepillo de dientes: así es como debes hacerlo

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Hospital Infection, las partículas fecales pueden llegar a una altura de hasta 25 centímetros por encima del asiento del inodoro cuando tiramos de la cisterna. Guardarlo en la funda de transporte no solo no lo protege contra las partículas fecales, sino que además contribuye a mantenerlo húmedo más tiempo, lo que propicia el crecimiento microbiano.