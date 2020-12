“Llévalos a tu casa y los mantienes”. Desmontamos 5 mitos sobre las personas refugiadas

Has oído comentarios en las comidas familiares, lo has discutido con tus amistades, incluso has tenido esas mismas dudas: ¿por qué es necesario ayudar a las personas refugiadas? ¿estamos preparados para ello? Te damos cinco respuestas a cinco preguntas y comentarios demasiado comunes en algunos entornos, especialmente en las redes sociales.