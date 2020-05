¿Llegarán los guantes usados al mar?

La pandemia ha evidenciado las deficiencias de gestión de residuos, que no priorizan la prevención, dificultan la reutilización y mezclan materiales cuya separación en instalaciones de tratamiento es difícil y costosa. Sanidad dice que no es necesario utilizar guantes cuando se sale a la calle para protegerse frente al coronavirus; que es preferible no emplearlos. Productos de un solo uso, como los guantes y las mascarillas, podrían ser recuperados si se recogiesen de forma separada.