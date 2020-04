Llegan cortes salariales a empleados de hospital

Suspenden cirugías no esenciales y eso afecta los ingresos. No obstante la emergencia nacional que se libra en Estados Unidos por la pandemia del Covid-19 que azota en el mundo, las diversas firmas de hospitales han despedido o reducido el sueldo de su personal médico ante la reducción de otros servicios en sus salas de operación. Y es que de acuerdo a sus directivos la cancelación de sus cirugías no urgentes y consultas médicas programadas para estos meses han sido pospuestas para liberar camas y equipos que deben destinarse a la atención...