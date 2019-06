Llegan a China las bicicletas que comen contaminación

¡Bicicletas para un planeta más limpio! Seguro que has escuchado esta frase muchas veces antes. Salvar el planeta, montar en bicicleta. Sin embargo, las bicicletas no eliminan la contaminación, minimizan la contaminación por no contribuir a crearla. Pero las bicicletas diseñadas para el proyecto Smog Free si que disminuyen los contaminantes del aire. Un dispositivo montado en el manillar aspira aire sucio por la parte delantera y expulsa aire limpio por la parte trasera.