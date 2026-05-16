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La llegada del AVE a Euskadi: la fecha que nadie se atreve a dar tras 20 años de obras

La llegada del AVE a Euskadi: la fecha que nadie se atreve a dar tras 20 años de obras

(..) Por eso ya nadie osa fijar un año de llegada del tren de alta velocidad a Euskadi. Un temor que persiste sobre un proyecto que acumula nada menos que 20 años de obras. Los últimos pronósticos hablan de 2033 o 2034 como el año en el que el AVE vasco podría ser una realidad. De ser así, habrán transcurrido 27 años de la colocación de la primera piedra en Vitoria en 2006 y 44 años desde que se presentara el primer boceto del proyecto allá por 1989

| etiquetas: ave , tav , euskadi , ovras
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5 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
ehizabai #4 ehizabai
La mierda esta del Funicular de Alta Velocidad Hendaia-Gasteiz. Los dinerales que llevamos gastados en la tontería esta, para que los madrileños puedan veranear más cómodo. Sin conexión a Europa porque los franchutes ya han dicho que no. Y el PNV dando palmas, porque sólo ve los sobres.
Eso sí, le cambian el nombre, aquí no es AVE, aquí es TAV. A tapar lo de "española", que semos vascos.
Poryecto destructivo donde los haya, qie tensionará aun más la vivienda, y nos atará aun más a Madrid. Un clavo más en el ataud.
En Madrid deberían hacerle una estatua al PNV.
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fofito #1 fofito
El AVE en Euskadi se va a ir a cuarenta años de trabajos,15K millones,y todo para no tener un tren de alta velocidad y una infraestructura que duele en los ojos
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Cehona #2 Cehona
#1 ETA tiene bastante culpa de tanto tiempo. El que va a Oviedo/Gijón es un queso gruyere a su paso por Asturias.
La Y vasca no es un llano.
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ehizabai #3 ehizabai
#2 ¿ETA tiene la culpa que el tramo de Burgos ni esté proyectado? Lo que hay que leer.
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Apotropeo #5 Apotropeo
En mi autonomía no existe ni un metro de AVE, ni han hecho los dibujos.
Y nadie lo pide. Aquí queremos un tren convencional, con frecuencias admisibles y que llegue a su destino.
Le llaman el tren chispita, son muy frecuentes retrasos de horas y averías que lo dejan parado por el camino.

Menos AVE y más enlaces reales.
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menéame