La llegada del AVE a Euskadi: la fecha que nadie se atreve a dar tras 20 años de obras

(..) Por eso ya nadie osa fijar un año de llegada del tren de alta velocidad a Euskadi. Un temor que persiste sobre un proyecto que acumula nada menos que 20 años de obras. Los últimos pronósticos hablan de 2033 o 2034 como el año en el que el AVE vasco podría ser una realidad. De ser así, habrán transcurrido 27 años de la colocación de la primera piedra en Vitoria en 2006 y 44 años desde que se presentara el primer boceto del proyecto allá por 1989