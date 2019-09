Llega Tyrants of the Underdark, el juego de Dungeons and Dragons que comparan con Final Fantasy VII

Tyrants of the Underdark es un juego de control de territorios, con una mecánica de construcción de mazos. Conduce a una casas de D&D al poder y no tengas piedad de tus oponentes. En Tyrants of the Underdark las casas están representadas con una tarjeta especial para su baraja de cartas y con cada carta del mazo, ese jugador puede realizar diferentes acciones con los peones. Cada peón pertenece a uno de los cinco aspectos de la sociedad drow y cada aspectos da lugar a diferentes estrategias y acciones en el juego.