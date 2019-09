Llega septiembre: cinco claves para que no te timen con el finiquito

Con el final del verano muchas personas dejan sus puestos de trabajo y se enfrentan al finiquito con dudas: ¿Qué debe incluir? ¿Tengo derecho si me marcho yo del trabajo? ¿Y si tenía un contrato temporal que ha terminado? La principal recomendación de los expertos laboralistas es "cuidado con firmar": en caso de duda, mejor no suscribir el documento de liquidación o precisar por escrito un "no conforme" Entre las "trampas" más frecuentes, documentos confusos en los que no se incluyen todas las cantidades adeudadas