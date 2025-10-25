edición general
Llega el Euro Digital a España: así es como va a funcionar

El objetivo es crear una moneda segura, sin bancos tradicionales y con acceso desde España y otros países de la zona euro. El Euro Digital se presenta como una moneda electrónica diseñada para complementar el dinero en efectivo que conocemos, aportando una opción digital que funcione de manera segura y eficiente en toda la zona euro. Esta iniciativa, impulsada por el Banco Central Europeo, busca revolucionar la forma en que los ciudadanos y empresas realizan pagos, tanto en España como en el resto de países europeos, sin depender de intermediar

nilien #3 nilien
#0 La noticia, después de rollos varios, dice lo contrario que el titular. Está en desarrollo, y no llegará hasta dentro de años. Muchos, probablemente...
Esku #1 Esku
Preparaos porque os van a joder..no me cabe duda.
OdaAl #8 OdaAl
#1 Como lo sabés!
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante *
Bloqueable, confiscable, todo ventajas para los gobiernos. Podrán meterle mano a tus euros allá donde estén.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
#5 Y trazable. Se acabo pagar en negro asi como esclavizar trabajadores en negro y tantas y tantas artimañas de empresaurios para eludir la ley.

Y eso si que pica.
Veelicus #7 Veelicus
#6 Para los que blanquean dinero no va a haber problema.
El problema es que si mañana hay una gran crisis financiera, que la va a haber, van a poder montar un corralito de la noche para la mañana, y la gente normal no va a poder hacer nada para escapar de el.
#9 omega7767
parece titular sensacionalista

titular "LLega el euro digital a España"

en la noticia "pasarán varios años antes de que el Euro Digital pueda implantarse de forma generalizada y llegue a millones de usuarios en España y Europa"
MisturaFina #10 MisturaFina *
Bla bla bla basura!!!!
O es cripto o es basura mentirosa y controlada por manos negras.
Bitcoin lo ha dejado bien claro. Todo lo demas es mentira y fraude.
Que se la traguen los tragacionistas.
Es la base del nuevo orden mundial. El control total de las divisas. Y si te portas mal te cortan el servicio.
Garantias? Ninguna, solo promesas.
Que lo use su p.... madre!
#2 marcotolo
"está diseñada para funcionar incluso sin conexión a internet. Esto implica que mediante la tecnología NFC del móvil y un chip de elemento seguro, los usuarios podrán hacer pagos en zonas sin cobertura, algo fundamental para ciertas áreas rurales o en situaciones de emergencia." ya lo pueden hacer seguro y que no se pueda clonar, o va a ser un coladero para estafas a costa del contribuyente
#4 Xidaug
gracias Pedro Sanchez!
