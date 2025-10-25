Llega el Euro Digital a España: así es como va a funcionar

El objetivo es crear una moneda segura, sin bancos tradicionales y con acceso desde España y otros países de la zona euro. El Euro Digital se presenta como una moneda electrónica diseñada para complementar el dinero en efectivo que conocemos, aportando una opción digital que funcione de manera segura y eficiente en toda la zona euro. Esta iniciativa, impulsada por el Banco Central Europeo, busca revolucionar la forma en que los ciudadanos y empresas realizan pagos, tanto en España como en el resto de países europeos, sin depender de intermediar
Y eso si que pica.
El problema es que si mañana hay una gran crisis financiera, que la va a haber, van a poder montar un corralito de la noche para la mañana, y la gente normal no va a poder hacer nada para escapar de el.
titular "LLega el euro digital a España"
en la noticia "pasarán varios años antes de que el Euro Digital pueda implantarse de forma generalizada y llegue a millones de usuarios en España y Europa"
O es cripto o es basura mentirosa y controlada por manos negras.
Bitcoin lo ha dejado bien claro. Todo lo demas es mentira y fraude.
Que se la traguen los tragacionistas.
Es la base del nuevo orden mundial. El control total de las divisas. Y si te portas mal te cortan el servicio.
Garantias? Ninguna, solo promesas.
Que lo use su p.... madre!