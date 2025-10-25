Llega el Euro Digital a España: así es como va a funcionar

El objetivo es crear una moneda segura, sin bancos tradicionales y con acceso desde España y otros países de la zona euro. El Euro Digital se presenta como una moneda electrónica diseñada para complementar el dinero en efectivo que conocemos, aportando una opción digital que funcione de manera segura y eficiente en toda la zona euro. Esta iniciativa, impulsada por el Banco Central Europeo, busca revolucionar la forma en que los ciudadanos y empresas realizan pagos, tanto en España como en el resto de países europeos, sin depender de intermediar