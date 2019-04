Llega a España traducido el juego de: "Los inmortales" basado en la mítica película de Sean Connery

El film Los inmortales, cuyo título original es Highlander (Habitante de las Highlands, tierras altas escocesas), se estrenó en 1986 bajo dirección de Russell Mulcahy. l juego ya tuvo un juego de carta en 1986, Highlander: The Card Game de Mike Sager (Thunder Castle Games), y este mismo 2018 se han publicado dos juegos: Highlander: The duel de Chris Castagnetto (B&B Games Studio) y el título Highlander, the board game que es el que publica Crazy Pawn en España producido en origen por River Horse.