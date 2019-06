Puy du Fou es un parque temático histórico que nació en Francia hace cuarenta años y abrirá en Toledo este verano. La instalación más grande del parque francés no cuenta con actores profesionales, sino con 4.000 voluntarios que no cobran. Las entradas cuestan 28 euros. El parque no usará voluntarios en España, pero las condiciones ofertadas a artistas son precarias: diez euros brutos por hora de espectáculo